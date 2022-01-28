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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Рост объёмов продаж настольных компонентов увеличил выручку Intel сильнее, чем рост цен
А вот снижение цен в мобильном сегменте подорвало неплохой прогресс по объёмам реализации.
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Тянуть с публикацией отчёта по форме 10-K корпорация Intel не стала, а потому у нас на руках оказался богатый материал для изучения финансовых показателей этого производителя центральных процессоров и чипсетов. Клиентские решения определяли выручку Intel в отчётном квартале на 51%, а серверные – на 33%, поэтому заметный рост выручки во втором сегменте позволил компенсировать некоторое снижение выручки в первом.

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Источник изображения: Intel

Ранее мы могли не раз наблюдать ситуацию, когда выручка Intel от реализации настольных компонентов увеличивалась преимущественно за счёт роста средних цен, но в прошлом году выручка росла именно за счёт увеличения количества проданных компонентов (+8%), поскольку средняя цена выросла всего на 3%. Таким образом, прирост годовой выручки в клиентском сегменте на $454 млн достигался преимущественно за счёт увеличения объёмов поставок настольных и мобильных компонентов.

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В частности, объёмы поставок в настольном сегменте увеличили выручку Intel на $851 млн, а рост средней цены реализации – только на $292 млн. Бизнес компании по поставке мобильных компонентов давно имеет гораздо большие обороты. Увеличив объёмы поставок мобильных комплектующих на 8%, компания Intel получила добавку к выручке в размере $2,1 млрд. Правда, почти три четверти этого прироста съело снижение средней цены реализации мобильных компонентов на 6%. Потеря выручки от реализации мобильных модемов и бытовых маршрутизаторов сократила выручку подразделения ещё на $1,26 млрд, потому итоговый прирост оказался достаточно скромным – всего $454 млн.

#intel #аналитика #финансы #ноутбуки
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