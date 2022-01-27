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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla не предложит в этом году ни одной новинки, зато в следующем завалит ими
Cybertruck не сможет встать на конвейер вовремя из-за дефицита компонентов.
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Даже отгрузив по итогам прошлого года рекордные 936 тысяч электромобилей, компания Tesla не стала скрывать, что её возможности серьёзно сдерживаются дефицитом полупроводниковых компонентов. В таких условиях Илон Маск (Elon Musk) принял решение воздержаться от вывода на рынок новых моделей в 2022 году, поскольку это лишь вызвало бы лишнее распыление ресурсов и ухудшило бы доступность имеющихся моделей.

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Источник изображения: Tesla

В следующем году ситуация с поставками компонентов должна улучшиться, и это позволяет главе Tesla надеяться, что сборка пикапов Cybertruck начнётся в 2023 году, сразу вслед за кроссоверами Model Y, которые на построенном в Техасе предприятии уже фактически выпускаются. Для начала коммерческих поставок новой версии Model Y компании осталось лишь получить все необходимые сертификационные документы. Местный вариант Model Y будет иметь силовую структуру кузова с интегрированной тяговой батареей, а последняя будет состоять из элементов нового типа 4680, которые уже выпускаются на территории США. В то же время, берлинское предприятие на первых этапах будет выпускать кроссоверы Model Y с аккумуляторами типоразмера 2170.

В целом, в следующем году Tesla рассчитывает предложить не только Cybertruck, но и начать сборку грузовиков Semi, а также спорткаров Roadster второго поколения. Наконец, именно в следующем году на конвейере в Техасе может начаться сборка человекоподобных роботов Tesla Bot, которые на этапе разработки получили имя Optimus. В дальнейшем эти роботы научатся собирать электромобили Tesla и освоят другие виды деятельности.

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По словам Маска, сейчас Tesla не готова заниматься разработкой доступного электромобиля за $25 000, который он обещал поставить на конвейер к 2023 году пару лет назад. Опять же, у компании просто не хватает ресурсов на подготовку этой машины к производству, но со временем этим проектом Tesla обязательно займётся.

#аналитика #робототехника #tesla #электромобили #электромобили tesla #tesla cybertruck
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