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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Падение выручки Intel в клиентском сегменте на 7% не помешало назвать 2021 год лучшим в истории
Серверный сегмент увеличил выручку на внушительные 20%.
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Квартальная отчётность AMD будет опубликована только в феврале, а потому страдающему неприятием продукции Intel читателю придётся пройти через серию публикаций, посвящённых разбору финансовой статистики этой компании. Как всегда, корпоративные презентации и пресс-релизы составлены таким образом, чтобы скрыть неудачи и выпятить достижения процессорного гиганта.

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Источник изображения: Intel

Несмотря на сложности, Intel завершила прошлый год с рекордной выручкой в размере $74,7 млрд, которая выросла на пару процентов. Квартальная выручка увеличилась в годовом сравнении на 4% до $19,5 млрд, хотя на стратегически важном направлении клиентских решений она и сократилась на 7% до $10,1 млрд. Второй по величине источник выручки, серверный сегмент, вырос на 20% до $7,3 млрд. На этом направлении тоже был обновлён рекорд квартальной выручки. Кстати, в клиентском сегменте годовая выручка тоже достигла рекордного значения.

Источник изображения: Intel

Конкретно в четвёртом квартале выручка Intel от реализации процессоров и чипсетов для клиентских устройств сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В сегменте ноутбуков выручка упала на 16%, а вот в настольном выросла на 19%. В целом, количество отгруженных за квартал компонентов для клиентских ПК сократилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато средние цены реализации выросли на 14% в мобильном и на 11% в настольном сегментах.

Источник изображения: Intel

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Неудачи на клиентском направлении Intel предсказуемо связывает с ограничениями экосистемы – производителям ПК по-прежнему не хватает сопутствующих компонентов для выпуска продукции в достаточных количествах, поэтому они и продукцию Intel закупают в меньших объёмах, хотя сама компания в своих производственных возможностях не особо ограничена.

#intel #аналитика #финансы
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