На страницах Reddit один из участников обсуждения заявил, что вчера случайно приобрёл в одном из интернет-магазинов товарный экземпляр видеокарты GeForce RTX 3050 марки Gigabyte в коробочной комплектации, но не смог в полной мере им воспользоваться, поскольку NVIDIA до начала официальных продаж не распространяет новые драйверы.
реклама
Зато в утилите GPU-Z хотя бы удалось увидеть тактовые частоты новинки, как и упоминание о принадлежности GeForce RTX 3050 к серии LHR, частично ограничивающей быстродействие графического процессора в майнинге популярных криптовалют.
Кстати, купил автор ветки эту видеокарту за 500 евро, хотя особой выгоды от досрочного приобретения он в итоге и не получил. Полноценные обзоры GeForce RTX 3050 будут опубликованы уже сегодня, а купить видеокарту на общих основаниях можно будет с четверга или пятницы, в зависимости от региона продаж и режима работы магазинов.