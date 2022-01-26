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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Купивший GeForce RTX 3050 до анонса счастливчик не смог ею воспользоваться в полной мере
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На страницах Reddit один из участников обсуждения заявил, что вчера случайно приобрёл в одном из интернет-магазинов товарный экземпляр видеокарты GeForce RTX 3050 марки Gigabyte в коробочной комплектации, но не смог в полной мере им воспользоваться, поскольку NVIDIA до начала официальных продаж не распространяет новые драйверы.

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Источник изображения: Reddit, ArtisticCandle

Зато в утилите GPU-Z хотя бы удалось увидеть тактовые частоты новинки, как и упоминание о принадлежности GeForce RTX 3050 к серии LHR, частично ограничивающей быстродействие графического процессора в майнинге популярных криптовалют.

Источник изображения: Reddit, ArtisticCandle

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Кстати, купил автор ветки эту видеокарту за 500 евро, хотя особой выгоды от досрочного приобретения он в итоге и не получил. Полноценные обзоры GeForce RTX 3050 будут опубликованы уже сегодня, а купить видеокарту на общих основаниях можно будет с четверга или пятницы, в зависимости от региона продаж и режима работы магазинов.

#nvidia #видеокарты #gigabyte #ampere #geforce rtx 3050
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Сейчас обсуждают

Motor Head
13:10
Пусть чинуши сидят выдумывают налоги , законы и т.д. главное что бы не истерили с запретами , а то у игрогеев сразу течка начинается при слове запретить майнинг ))))
Депутаты обещают создать правовую базу для хождения криптовалют, но сделают это только в 2023 году
Хева Тант-Оглы
13:09
Жадный перекуп захотел уже перепродать. Но это походу тупой барыга, потому что можно любой видеодрайвер поставить .
Купивший GeForce RTX 3050 до анонса счастливчик не смог ею воспользоваться в полной мере
San Sanich
13:05
Там в качестве охлаждения будет система фазового перехода или уже сразу промышленная градирня?
GeForce RTX 4090 будет потреблять 600 Вт и может оказаться в 2.5 раза мощнее GeForce RTX 3090
Хева Тант-Оглы
13:05
Абсолютная не согласен. Если майнеров обяжут налогами запитание просто убегут из России, и уедут в Казахстан где нету такого обдиралово. Если даже будут налоги на электро майнер уедет просто или или б...
Депутаты обещают создать правовую базу для хождения криптовалют, но сделают это только в 2023 году
Александр Тетюшин
13:03
Ну сделают поиграем значит, а потом уже от самих разработчиков будет...только когда не понятно!
Трейлер к скорому выходу фанатского ремастера Resident Evil 4
Хева Тант-Оглы
13:01
Где можно приобрести я возьму немножко этих монет
McDonald’s ответил Илону Маску шуточным твитом, сделав популярным криптовалюту Grimace Coin
San Sanich
13:00
Ну что же, налоги с майнинга пойдут в 2022 году, а вот легализуют его окончательно в 2023. Замечтаельная логика. Короче, что происходит: 1. Поляна майнеров очень интересна Сбербанку и Ростехнологиям и...
Депутаты обещают создать правовую базу для хождения криптовалют, но сделают это только в 2023 году
Зеновий Радеонович
12:59
при чем тут асики? там чиплеты у красных и синие на хвост наступают.
GeForce RTX 4090 будет потреблять 600 Вт и может оказаться в 2.5 раза мощнее GeForce RTX 3090
Хева Тант-Оглы
12:58
Да ничего не будет, депутатом это невыгодно
Депутаты обещают создать правовую базу для хождения криптовалют, но сделают это только в 2023 году
Дмитрий
12:58
Нвидия такими ценами впаривает свои облака.
GeForce RTX 4090 будет потреблять 600 Вт и может оказаться в 2.5 раза мощнее GeForce RTX 3090
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