Видеокарта без драйверов почти бесполезна.

На страницах Reddit один из участников обсуждения заявил, что вчера случайно приобрёл в одном из интернет-магазинов товарный экземпляр видеокарты GeForce RTX 3050 марки Gigabyte в коробочной комплектации, но не смог в полной мере им воспользоваться, поскольку NVIDIA до начала официальных продаж не распространяет новые драйверы.

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Источник изображения: Reddit, ArtisticCandle

Зато в утилите GPU-Z хотя бы удалось увидеть тактовые частоты новинки, как и упоминание о принадлежности GeForce RTX 3050 к серии LHR, частично ограничивающей быстродействие графического процессора в майнинге популярных криптовалют.

Источник изображения: Reddit, ArtisticCandle

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Кстати, купил автор ветки эту видеокарту за 500 евро, хотя особой выгоды от досрочного приобретения он в итоге и не получил. Полноценные обзоры GeForce RTX 3050 будут опубликованы уже сегодня, а купить видеокарту на общих основаниях можно будет с четверга или пятницы, в зависимости от региона продаж и режима работы магазинов.