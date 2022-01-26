Но только частично.

Как известно, в минувшие выходные в результате землетрясения на юге Японии пострадало предприятие Toshiba, специализирующееся на выпуске чипов для автомобильной промышленности. Во всяком случае, ассортимент его продукции примерно на 60% состоит из подобных изделий. Агентство Reuters со ссылкой на представителей компании сообщает, что выпуск чипов на пострадавшем предприятии Toshiba уже частично возобновлён.

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Источник изображения: Reuters

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На этом предприятии расположены две производственные линии, и одна из них смогла возобновить работу. Когда в строй вернётся вторая линия, представители Toshiba не уточняют. Ранее сообщалось, что в результате землетрясения было частично повреждено технологическое оборудование. Существенного влияния на работу автомобильной отрасли данный инцидент не окажет, но в условиях сохраняющегося дефицита даже небольшие выпадающие из производственной программы объёмы способны ограничивать выпуск транспортных средств.