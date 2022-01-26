Это в полтора раза больше, чем в прошлом.

Аналитики BloombergNEF ожидают, что по итогам текущего года во всём мире будет реализовано не менее 10 млн легковых транспортных средств, использующих тяговые электродвигатели и обладающих возможностью пополнять заряд тяговой батареи от электросети. Другими словами, в это количество войдут как аккумуляторные электромобили, так и подзаряжаемые гибриды.

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Источник изображения: Toyota Motor

Численный перевес, причём троекратный, будет на стороне электромобилей. В целом, количество соответствующий транспортных средств, реализованных за год, увеличится примерно в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. Китай останется самым крупным рынком электромобилей, Европа расположится на втором месте, а Северная Америка пока довольствуется третьим.

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Стоимость батарей в текущем году впервые за долгие годы перестанет снижаться, и рост цен на сырьё для производства литиевых аккумуляторов приведёт к тому, что электромобили сравняются по стоимости с обычными машинами на ДВС не ранее 2026 года. Коммерческий рынок тоже вырастет на 75% в этом году, но лишь до 260 тысяч электромобилей. В потребительском же сегменте бестселлером может стать кроссовер Tesla Model Y, объёмы производства которого достигнут 800 тысяч штук в год.