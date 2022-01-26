Локдаун не оказал длительного влияния на производство.

В декабре компания Samsung Electronics вынуждена была ограничить деятельность предприятия в китайском Сиане, где производится до 40% всей твердотельной памяти этой марки, поскольку вспышка COVID-19 в этом городе подтолкнула местные власти ввести новые ограничения на перемещения граждан. Как отмечает Reuters в новой публикации, теперь предприятие вернулось к нормальной работе.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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По некоторым данным, значительная часть выпускаемой здесь твердотельной памяти Samsung предназначалась для реализации на внутреннем рынке Китая, поэтому локдаун вряд ли оказал существенное влияние на внешние рынки. Предприятие в Сиане является крупнейшим для Samsung за пределами Южной Кореи.