Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD Athlon XP 2000+ (Palomino) разогнался до частоты 2505 МГц
В наше время в новостях, как поётся в песне, «мало Palomin, мало-мало Palomin».
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>

Австрийский оверклокер TAGG решил вернуться на двадцать лет назад, разогнав при помощи системы фазового перехода каскадного типа процессор AMD Athlon XP 2000+, относящийся к семейству Palomino, выпускавшемуся по 180-нм технологии. Данный процессор имеет конструктивное исполнение Socket A, в конкретном случае он был установлен в материнскую плату ASUS A7N8X-E Deluxe на базе чипсета NVIDIA nForce2 Ultra 400. Да, теперь уже выросло поколение пользователей, которые могут не задумываться, что когда-то NVIDIA снабжала чипсетами платформы Intel и AMD!

реклама

Источник изображения: HWBot, TAGG

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

По сути, само по себе достижение процессором частоты 2505 МГц уже обеспечило ему рекорд в модельном зачёте. На приближённых к 2.4 ГГц частотах он также показал лучшие результаты в SuperPI 1M, PiFast и wPrime 32M. Данный пример доказывает, что для рекордов разгона не бывает сроков давности – при желании до новых высот можно поднять и процессор, дебютировавший более двадцати лет назад.

#amd #nvidia #экстремальный разгон #ретроклокинг #athlon xp #socket a #nforce2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

DDR5-8888: новый рекорд разгона оперативной памяти
В Литве GeForce RTX 3050 предлагается почти за 500 евро
Intel Pentium Gold G7400T (Alder Lake) покорил частоту 5.8 ГГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как участвовать в криптовалютных токен сейлах | аирдропах и что вам для этого нужно
16
Большая зимняя распродажа лицензионных ключей c 90% скидками – Windows 11 стоит всего $15.60
Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT
35
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M5
9
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
29
Сказ о том, как я старый планшет андроидом прошивал (туда и обратно)
17
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть третья
15

Сейчас обсуждают

Vladislav Kholkin
13:55
Там как с группами ВК: магазины, предложения услуг и т.п.
В Instagram появились три полезные функции: аватары, секретный жест и предиктивный набор
terenty79
13:55
так они такими и останутся, интуль дрова не умеет нифига. на форум к интулю, по его графике зайти, там ужас как плачут и много. а баги так нифига не исправлены, в самом последнем обновлении дров и в с...
Бюджетные материнские платы для CPU Alder Lake появились в магазинах РФ – цены стартуют с 9000 р
Полк Белок
13:54
Из статьи я не очень понял, сколько килограмм может удержать 1 кв.см этого клея?
Американские ученые разработали сверхпрочный клей многократного применения
terenty79
13:53
на фото индус и китаец, а где коренные почетные жители сша -негры? непорядок однако!
Американские ученые разработали сверхпрочный клей многократного применения
Шешенбек Тант-Оглы
13:52
Ну то что текстуры мерцают, это дрова кривые. Надо подбирать короче версии дров
Бюджетные материнские платы для CPU Alder Lake появились в магазинах РФ – цены стартуют с 9000 р
Vasyan
13:52
а ведь раньше жаловались, что косплейщицам тут не место ))))
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
Пазил Гаджиев
13:52
😂😂😂
Биткоин вернулся к росту, а аналитики Cryptonews ожидают сильного падения криптовалюты до $25 000
Зеновий Радеонович
13:51
именно поэтому ты пытался купить затычку в 6 раз дешевле ее цены, да?
Европейский магазин предлагает заказать бюджетную GeForce RTX 3050 всего за 44 000 рублей
bumbox
13:51
за 40 у.е. мне ее отдали в одной фирме на Лиговском проспекте... название стёрлось из памяти. тогда еще "компьютерный мир" по всему спб доминировал. и та карта б\у была. поэтому ни разу не списдел)
В Литве GeForce RTX 3050 предлагается почти за 500 евро
terenty79
13:49
эта кривая встройка, все равно медленная, играть более мение можно только в велорант. и багов в играх дофига, темнят текстуры, мерцают и тд.
Бюджетные материнские платы для CPU Alder Lake появились в магазинах РФ – цены стартуют с 9000 р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем