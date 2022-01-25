Австрийский оверклокер TAGG решил вернуться на двадцать лет назад, разогнав при помощи системы фазового перехода каскадного типа процессор AMD Athlon XP 2000+, относящийся к семейству Palomino, выпускавшемуся по 180-нм технологии. Данный процессор имеет конструктивное исполнение Socket A, в конкретном случае он был установлен в материнскую плату ASUS A7N8X-E Deluxe на базе чипсета NVIDIA nForce2 Ultra 400. Да, теперь уже выросло поколение пользователей, которые могут не задумываться, что когда-то NVIDIA снабжала чипсетами платформы Intel и AMD!
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По сути, само по себе достижение процессором частоты 2505 МГц уже обеспечило ему рекорд в модельном зачёте. На приближённых к 2.4 ГГц частотах он также показал лучшие результаты в SuperPI 1M, PiFast и wPrime 32M. Данный пример доказывает, что для рекордов разгона не бывает сроков давности – при желании до новых высот можно поднять и процессор, дебютировавший более двадцати лет назад.