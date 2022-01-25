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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Volkswagen и Bosch совместно разработают ADAS-системы для автомобилей к 2023 году
Позже они эволюционируют до четвёртого уровня автономности.
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Один из двух крупнейших автопроизводителей в мире, концерн Volkswagen AG, собирается в ближайшую пятилетку потратить 89 млрд евро на развитие электромобилей и систем активной помощи водителю (ADAS). В структуре концерна уже есть дочерняя компания Cariad, которая занимается разработкой профильного программного обеспечения, и как отмечает Bloomberg, она собирается углубить сотрудничество с поставщиком автокомпонентов Bosch, чтобы уже в следующем году представить системы, позволяющие покупателям машин Volkswagen и родственных марок время от времени доверять управление автоматике.

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Источник изображения: Bloomberg

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По крайней мере, в первые годы партнёры сосредоточатся на создании систем активной помощи водителю второго и третьего уровня, которые подразумевают вмешательство человека в наиболее сложных ситуациях. В более отдалённой перспективе Volkswagen и Bosch намереваются создать системы управления с уровнем автономности не ниже четвёртого. В периоды пиковой нагрузки инициатива будет привлекать силы примерно тысячи разработчиков. Своими разработками партнёры готовы делиться и со сторонними автопроизводителями – на взаимовыгодных условиях, разумеется.

#робототехника #автомобили #автопилот #volkswagen #bosch
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