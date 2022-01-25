Пока отрасль сильно зависит от зарубежных компаний.

Тайвань хоть и контролирует значительную часть рынка контрактных услуг по выпуску полупроводниковых компонентов, в сфере поставок профильного оборудования зависит преимущественно от американских, японских и европейских компаний. В число последних входит и ASML – крупнейший в мире поставщик литографических сканеров, который ради ускорения подготовки кадров для TSMC даже открыл на Тайване учебный центр.

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По информации Bloomberg, высокая степень зависимости от импортируемого оборудования огорчает политическое руководство острова, а потому оно намеревается стимулировать локальное производство. На государственные субсидии смогут рассчитывать не только тайваньские компании, но и зарубежные.

Источник изображения: TSMC

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Кадровый голод Тайвань будет утолять как при помощи молодых специалистов, которых будут готовить местные вузы, так и за счёт иностранцев. По крайней мере, TSMC в своих планах по расширению географии предприятий делает ставку именно на локальные кадры. Дефицит специалистов на Тайване также подталкивает компанию к поиску кандидатов за пределами острова.