По счастливому стечению обстоятельств, сегодня на главной странице сайта вы увидите не сводку о курсе валют, а новость о разгоне одиночного модуля памяти типа DDR5 до новой рекордной частоты. Удачную попытку обновления статистики HWBot предпринял гонконгский энтузиаст lupin_no_musume, который ранее в подобной активности не был уличён. Впрочем, как выяснилось после получения соответствующей почтовой рассылки, к рекорду приложил руку производитель модулей памяти G.Skill.
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Если ранее в подобных экспериментах чаще всего использовались модули памяти объёмом 8 Гбайт, то в данном случае он удвоился до 16 Гбайт. Режим DDR5-8888 был достигнут при значениях таймингов 88-88-88-88-127-2, и с точки зрения китайской нумерологии этот эксперимент был очень удачным. В нём также участвовали материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex и центральный процессор Intel Core i9-12900K. Последний при помощи жидкого азота создал необходимые для разгона контроллера памяти условия, хотя его собственная частота не превышала 3.5 ГГц при активности четырёх ядер и восьми потоков.