Отличилась компания Toshiba, которая пока не готова оценить ущерб.

Вне всякого сомнения, прошлогодний пожар на предприятии Renesas, подорвавший способность этой компании поставлять чипы для автомобильных систем на несколько месяцев, не был первопричиной кризиса в отрасли, но усугубил и без того непростую ситуацию. Теперь Reuters сообщает, что в минувшие выходные от землетрясения пострадало предприятие Toshiba на юге Японии, выпускающее интегральные микросхемы для автопроизводителей.

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Источник изображения: Reuters

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Масштабы последствий пока не определены, но компания уже заявила, что пострадала часть оборудования. Более точную оценку ущерба Toshiba сможет дать завтра. Компания располагает аналогичным предприятием на севере страны, так что перебои с поставками автомобильных компонентов не должны быть такими уж серьёзными, но ситуация в отрасли далека от нормализации, и на этом фоне каждый потерянный чип грозит усугублением дефицита автомобилей и ростом цен буквально «на ровном месте».