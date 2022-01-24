Квартальные отчёты некоторых производителей электроники, как отмечает Reuters, уже позволяют им делать прогнозы по изменению рыночной ситуации на оставшееся до конца года время. Сосредоточившая свои усилия на производстве медицинской техники компания Philips утверждает, что в этом полугодии дефицит чипов продолжит негативно влиять на её бизнес, но во втором полугодии выручка вернётся к росту.
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Для самой Philips особой проблемой является необходимость отзыва дефектных аппаратов, помогающих страдающим от храпа пациентам улучшить качество сна. На отзыв и ремонт этого оборудования уже выделено 725 млн евро, но компания опасается, что к прямым затратам на устранение дефектов могут добавиться судебные издержки. По этой проблеме уже подано более сотни судебных исков. За прошедшие девять месяцев капитализация Philips уже сократилась на 15 млрд евро, и только на этой неделе курс акций компании упал на 15%.