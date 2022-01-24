Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Скоро лето: Philips ожидает улучшения ситуации с доступностью чипов во втором полугодии
Речь идёт преимущественно о сегменте медицинской техники.
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>

Квартальные отчёты некоторых производителей электроники, как отмечает Reuters, уже позволяют им делать прогнозы по изменению рыночной ситуации на оставшееся до конца года время. Сосредоточившая свои усилия на производстве медицинской техники компания Philips утверждает, что в этом полугодии дефицит чипов продолжит негативно влиять на её бизнес, но во втором полугодии выручка вернётся к росту.

реклама

Источник изображения: Philips

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Для самой Philips особой проблемой является необходимость отзыва дефектных аппаратов, помогающих страдающим от храпа пациентам улучшить качество сна. На отзыв и ремонт этого оборудования уже выделено 725 млн евро, но компания опасается, что к прямым затратам на устранение дефектов могут добавиться судебные издержки. По этой проблеме уже подано более сотни судебных исков. За прошедшие девять месяцев капитализация Philips уже сократилась на 15 млрд евро, и только на этой неделе курс акций компании упал на 15%.

#дефицит #philips #дефицит чипов
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Экспорт электронных компонентов стал приносить Японии столько же денег, сколько поставки автомобилей
Глава Intel призвал не рассчитывать на победу над дефицитом чипов в этом году
Руководители предприятий в Китае и Вьетнаме убеждают сотрудников не уезжать на праздники
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Криптовалюты и доходы майнеров обрушились — когда ждать низких цен на видеокарты
125
Долгий путь линуксоида. Часть 3 - Настоящие проблемы
41
Обновляем Windows 10 до Windows 11 без потери установленных программ и игр
30
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 Ti VS GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
28
Как участвовать в криптовалютных токен сейлах | аирдропах и что вам для этого нужно
13
Числа в обозначении технологических процессов производства CPU - маркетинг, преувеличение или обман
26
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть вторая
12
Обзор смартфона Tecno Camon 18P – телеобъектив, 120 Гц и быстрая зарядка на 33 Вт
+
Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT
15
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
8

Сейчас обсуждают

_KVV
12:09
"является то, что они разрушаются под воздействием солнечного света" ага решат они краской эту проблему, кончено, особенно в Калифорнии. Через несколько лет все растрескается в труху. Хотя такие домик...
Американский стартап ByFusion перерабатывает пластиковые отходы в строительные блоки
Кристина Рейнхарт
12:08
За 25% от рекомендуемого ценника может и взяла бы парочку. Слава отважному паладину Ситилинка, Зеглот - ты наш кумир!)
Магазины РФ устроили массовую распродажу видеокарт со скидами до 25% на фоне падения курса Эфира
Арсений Аксёнов
12:07
держите итальянцев за яйца, опять взбуянят, что нет великой итальянской озвучки, зато есть озвучка у какой-то жалкой России
Для полной локализации Dying Light 2 на десять языков потребовалась почти тысяча актёров
_KVV
12:07
с 2006 занимаюсь производством, продаю 80% продукции за рубеж и никто , вообще никто ничего не проверял у меня. Но у меня проблема, я честный человек, наверное проблема с этим. "налогами" ахахах, откр...
Американский стартап ByFusion перерабатывает пластиковые отходы в строительные блоки
OsirisD2
12:03
ГосДура не поддерживает запрет крипты, по причине "ЦБ выставит Россию "посмешищем" из-за криптовалют" ахахахахах https://www.mk.ru/economics/2022/01/24/deputaty-gosdumy-opasayutsya-chto-cb-vystavit-r...
Павел Дуров рассказал о запрете криптовалют в России и раскритиковал позицию Центробанка РФ
Шешенбек Тант-Оглы
12:03
Не вижу повода хвастаться, завтра она у тебя поймает отвала, в Китае будешь отправлять?. Но был бы я геймпетушок, я бы купил бы 3080 свежий ревизии и не парился. А ты дальше сиди на этой 3070 помойке ...
Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT
OsirisD2
11:58
в каком манямирке?) https://www.znak.com/2021-11-19/opros_bolshe_poloviny_studentov_aytishnikov_hotyat_uehat_iz_rossii
Российские хакеры встревожены арестом группировки REvil и планируют переехать в другую страну
Slow Mo
11:55
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
Шешенбек Тант-Оглы
11:54
Не можешь выиграть войну, становись на сторону победителя!
В Японии на прилавки вернулась старая и медленная видеокарта 2017 года Radeon RX 550 по цене $155
Foxconn
11:50
Да, не фиг отдыхать, пахать пора😃
В ожидании насыщенного первого квартала Foxconn отменил каникулы на ряде предприятий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем