Когда дела идут в гору, отдыхать некогда.

Если китайские конкуренты Foxconn призвали сотрудников не уезжать на каникулы из опасений потерять часть персонала на период возобновления производства, то тайваньский гигант подобные призывы мотивировал насыщенной программой выпуска продукции, как пояснил Nikkei Asian Review со ссылкой на председателя совета директоров Foxconn Янга Лю (Young Liu).

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Источник изображения: Foxconn, Nikkei Asian Review

Первый квартал текущего года, по его словам, будет более продуктивным для Foxconn по сравнению с предыдущими периодами, поэтому компании потребуются рабочие руки. На большинстве крупнейших предприятий Foxconn вместо недельных каникул будет предусмотрено всего два выходных. Прошлый год компания завершила с рекордной выручкой в размере $214 млн, которая выросла на 11%. Наступивший год, по мнению руководства Foxconn, будет сложным, но откроет такие возможности, которых не было на протяжении предыдущих десятилетий.

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Во втором полугодии Foxconn начнёт выпуск электрических пикапов Endurance по заказу компании Lordstown Motors в Огайо, а на улицы одного из городов на юге Тайваня выйдет электробус, разработанный компанией собственными силами. Руководство Foxconn очень довольно прогрессом на направлении электротранспорта, а также делает большие ставки на технологии, востребованные в метавселенной. Компания готова участвовать в формировании этого сегмента рынка не только своими аппаратными решениями, но и программными.