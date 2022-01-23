Показатели двигались навстречу друг другу в прошлом полугодии.

К середине восьмидесятых японская полупроводниковая промышленность впервые смогла поспорить с американской по размеру выручки, а двумя годами позже она уже лидировала на мировом рынке с долей в 48%. Достигнув пика в 1988 году (51%), местная полупроводниковая промышленность начала терять позиции, постепенно уступая Тайваню и Южной Корее. Как отмечает Nikkei Asian Review, высокий спрос на полупроводниковые компоненты в прошлом полугодии позволил Японии увеличить экспортную выручку на данном направлении до $39 млрд, а это уже сопоставимо с оборотом всей автомобильной промышленности страны.

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Источник изображения: Reuters

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Сейчас на долю полупроводниковой промышленности приходится 10% всей экспортной выручки Японии. Во второй половине 2021 года профильная статья экспорта выросла на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а прирост по сравнению с докризисным 2019 годом составил все 30%. С другой стороны, самим автопроизводителям Японии пришлось объёмы выпуска машин сократить на 8,5% из-за того же дефицита чипов, что способствовало сближению экспортных оборотов двух отраслей экономики. В декабре автомобильный экспорт в Японии увеличился на 17,5% в годовом сравнении, но говорить об окончательной стабилизации ситуации преждевременно.