Среди процессоров с восемью ядрами и представителей этой модели.

Немецкий энтузиаст sergmann продемонстрировал способность находящегося в его распоряжении экземпляра Intel Core i9-12900K работать под вычислительной нагрузкой на частоте 7.0 ГГц, разогнав процессор при помощи жидкого азота в тесте Geekbench3 Multi Core.

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Источник изображения: HWBot, sergmann

В эксперименте участвовала материнская плата Gigabyte Z690 Aorus Tachyon, а основание резервуара для жидкого азота было заботливо обёрнуто полотенцем с фирменной символикой этого производителя. Энтузиаст использовал термоинтерфейс марки Thermal Grizzly и блок питания Seasonic мощностью 1300 Вт.

Источник изображения: HWBot, sergmann

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На частоте 7.0 ГГц процессор сохранил активность восьми производительных ядер и шестнадцати потоков, это обеспечило 84 713 баллов в Geekbench3 Multi Core и первое место среди всех моделей с восемью ядрами.