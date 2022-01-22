Они будут использовать компоненты NVIDIA для реализации элементов автопилота.

Электромобили постепенно отвоёвывают позиции во всё большем количестве рыночных ниш, и сегмент коммерческой техники и минивэнов для частного использования не станет исключением. Одним из ярких его представителей обещает стать Volkswagen ID.Buzz, внешность которого в серийном исполнении компания недавно засветила на корпоративном канале YouTube. Непродолжительный видеоролик демонстрирует, как два экземпляра электромобилей характерной формы отправляются с предприятия в Ганновере в Барселону, где должны принять участие в мероприятиях, связанных с подготовкой к официальному анонсу, намеченному на девятое марта.

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Источник изображения: YouTube, Volkswagen

Тест-драйвы с участием журналистов обычно проводятся заблаговременно, чтобы соответствующие печатные и видеоматериалы были подготовлены к моменту начала продаж новинки.

Источник изображения: YouTube, Volkswagen

Первый прототип ID.Buzz дебютировал на выставке CES ещё в 2018 году, тогда его дизайн содержал гораздо больше ретро-мотивов, отсылающих к моделям Volkswagen шестидесятых годов прошлого века. В серийном исполнении минивэн приблизился к внешности коммерческого транспорта Volkswagen текущего поколения. Треугольное окошко возле передней стойки сохранилось, а вид в профиль демонстрирует характерный уступ в районе капота.

Источник изображения: YouTube, Volkswagen

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Боковые двери остались сдвижными, а задняя подъёмная разрывает линию задних фонарей, которая соединяет левый и правый борт в соответствии с модой последних лет. Технические характеристики будут уточнены в марте, а прототип 2018 года обещал наличие полного привода, мощность силовой установки в 369 л.с., а также запас хода без подзарядки около 600 км. Естественно, на борту будут присутствовать разного рода ассистенты водителя, построенные на платформе NVIDIA.