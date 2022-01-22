И признался, что очень рассчитывает на государственные субсидии США.

Корпорация Intel не зря предварительно уведомила о сроках анонса своих намерений построить новые предприятия в штате Огайо. Во-первых, это первый за последние 40 лет случай, когда компания начинает осваивать новую для себя территорию. Во-вторых, выступление генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) было синхронизировано с комментариями президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) и ряда высокопоставленных чиновников. Если Байден традиционно сослался на угрозу китайского режима в необходимости расширять национальное полупроводниковое производство, то Гелсингер перед его выступлением пару раз упомянул, что будучи деревенским мальчишкой из Пенсильвании, никогда не мог мечтать о выступлении на одной площадке с президентом США.

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Источник изображения: Intel

Как стало известно вчера, Intel приступит к строительству двух новых предприятий в штате Огайо к концу текущего года, на это будут выделены $20 млрд, на производстве будет создано около 3000 новых рабочих мест, ещё 7000 человек будут задействованы в строительстве. На площади в 405 га в перспективе смогут разместиться до восьми предприятий, до конца десятилетия на развитие этого производственного хаба может быть потрачено до $100 млрд. Два первых предприятия начнут выдавать продукцию в 2025 году, они изначально проектируются с учётом возможности выпуска изделий по техпроцессу Intel 18A. Получать профильную продукцию будут и сторонние клиенты, среди которых найдутся оборонные заказчики.

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Глава Intel перед лицом президента США и спикера американского парламента дал понять, что компания очень рассчитывает на часть субсидий общей суммой $52 млрд, которые власти страны намереваются выделить на развитие национальной отрасли в ближайшие пять лет. Законопроект пока не принят в последней инстанции, поэтому Гелсингер на всякий случай заявил, что без государственной поддержки проект в Огайо будет реализовываться на протяжении более длительного периода и не достигнет требуемых масштабов. Он также предупредил, что дефицит компонентов сохранится и в 2023 году.