Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Intel призвал не рассчитывать на победу над дефицитом чипов в этом году
И признался, что очень рассчитывает на государственные субсидии США.
анонсы и реклама
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
2060 12Gb подешевела на 21000р
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Корпорация Intel не зря предварительно уведомила о сроках анонса своих намерений построить новые предприятия в штате Огайо. Во-первых, это первый за последние 40 лет случай, когда компания начинает осваивать новую для себя территорию. Во-вторых, выступление генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) было синхронизировано с комментариями президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) и ряда высокопоставленных чиновников. Если Байден традиционно сослался на угрозу китайского режима в необходимости расширять национальное полупроводниковое производство, то Гелсингер перед его выступлением пару раз упомянул, что будучи деревенским мальчишкой из Пенсильвании, никогда не мог мечтать о выступлении на одной площадке с президентом США.

реклама

Источник изображения: Intel

Как стало известно вчера, Intel приступит к строительству двух новых предприятий в штате Огайо к концу текущего года, на это будут выделены $20 млрд, на производстве будет создано около 3000 новых рабочих мест, ещё 7000 человек будут задействованы в строительстве. На площади в 405 га в перспективе смогут разместиться до восьми предприятий, до конца десятилетия на развитие этого производственного хаба может быть потрачено до $100 млрд. Два первых предприятия начнут выдавать продукцию в 2025 году, они изначально проектируются с учётом возможности выпуска изделий по техпроцессу Intel 18A. Получать профильную продукцию будут и сторонние клиенты, среди которых найдутся оборонные заказчики.

анонсы и реклама
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Глава Intel перед лицом президента США и спикера американского парламента дал понять, что компания очень рассчитывает на часть субсидий общей суммой $52 млрд, которые власти страны намереваются выделить на развитие национальной отрасли в ближайшие пять лет. Законопроект пока не принят в последней инстанции, поэтому Гелсингер на всякий случай заявил, что без государственной поддержки проект в Огайо будет реализовываться на протяжении более длительного периода и не достигнет требуемых масштабов. Он также предупредил, что дефицит компонентов сохранится и в 2023 году.

#intel #полупроводники #сша #дефицит чипов
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel приступила к монтажу оборудования на предприятии в Ирландии, где будут выпускаться 7-нм компоненты
Intel Core i3-12300 на частоте 5611 МГц оказался лучшим в Cinebench R20
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

20 признаков, характерных для фанатов Intel и AMD
193
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 4
13
AMD RX 6500XT: что ты такое
172
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
112
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 объемом 2 ТБ
9
Winter Sale: ключи на Windows 10 и Windows 11 доступны по цене от $7.43
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть первая
8

Сейчас обсуждают

Максим Василевский
08:26
На АлиЭкспресс офф продавец MAXSUN написал что от 600 долларов будет стоять RTX 3050
RTX 3050 протестировали в майнинге Ethereum - купить карту по рекомендованной цене не удастся
Eisbrecher
08:24
Ну так эти люди были правы. Ведь одноядерники давали больший фпс. Люди живут здесь и сейчас, все эти покупки "впрок" мало оправданы. Движки да, проделали определенный путь, но как это связано с тем фа...
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
Зю
08:23
Gays Done - Геям Хана
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть первая
Frost Janer
08:20
Каренина и рядом не стояла с играми, этой макулатурой только печь топить))
Dying Light 2 порадует сорока тысячами строк диалогов
aggile
08:19
FOV надо бы увеличить...объекты в глазах мельтешат
10 минут геймплея Serious Sam Siberian Mayhem: метель, огонь и жуткие монстры на нефтеперерабатывающем заводе
Marius
08:12
Пу презедент мира! А тот кто не восхваляет его токсичен и подлежит отключению! Уряяяя! 👹😁
Overclockers.ru попал в рейтинг токсичных ресурсов рунета из-за негативных комментариев - сообщает РИА
vcxz4321
08:09
43тр... идиоты. 1660 по 46тр лежит на соседней полке.
Геймеры раскупили видеокарты Radeon RX 6500 ХТ по 43 000 р, а новинка уже на Авито у перекупщиков
Егор Куннус
07:58
А мне вроде как прилетало, но когда я зашёл обновлять оно исчезло, с чем это связано?
Десятки смартфонов и планшетов Xiaomi получили прошивку MIUI 13
Шамиль Джанболатов
07:52
Возможно Сатоши - масон, а вся эта криптовалюта наверно масонская пирамида и лохотрон
Виталик Бутерин назвал имя предполагаемого создателя Биткоина Сатоши Накамото
Vladimir Yakovlev
07:45
Скоро халяве конец и бездари пойдут работать...
RTX 3050 протестировали в майнинге Ethereum - купить карту по рекомендованной цене не удастся
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем