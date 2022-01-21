И жидкого азота.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Греческому энтузиасту OGS и его единомышленникам удалось поднять частоты видеокарты PowerColor Radeon RX 6900 XT до 3150/17088 МГц, воспользовавшись для охлаждения жидким азотом. В состав тестовой системы также вошли материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex, которая приютила центральный процессор Intel Core i9-12900K, блок питания Be Quiet Dark Power Pro мощностью 1500 Вт и комплект памяти типа DDR5 совокупным объёмом 32 Гбайт.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Примечательно, что центральный процессор на частоте 6900 МГц сохранил активность всех 16 ядер (8 + 8) и 24 потоков, он тоже охлаждался жидким азотом. В совокупности с разгоном видеокарты это позволило набрать 39 446 баллов в тесте 3DMark Fire Strike Extreme и продемонстрировать лучший результат не только в модельном зачёте, но и среди всех одиночных видеокарт.