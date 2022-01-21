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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сделка с Xilinx может негативно сказаться на курсе акций AMD
Как и замедление роста рынка ПК.
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По версии Gartner, компания AMD в прошлом году вошла в десятку крупнейших поставщиков полупроводниковых компонентов в мире, почти догнав NVIDIA по размеру выручки, но аналитики Piper Sandler предлагают относиться к перспективам дальнейшего роста бизнеса компании с некоторой осторожностью.

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Источник изображения: AMD

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Во-первых, по их словам, рынок ПК в этом году не будет расти прежними темпами, хотя на финансовых показателях AMD в ближайшие полгода это никак не скажется. Во-вторых, сделка с Xilinx может несколько замедлить темпы роста выручки объединённой компании, а также ограничить норму прибыли до более низких значений по сравнению с имеющимися. Наконец, рынок акций высокотехнологичных компаний в целом ожидает коррекция, как ожидают эксперты. С начала года акции AMD подешевели на 11%, и эта тенденция в последние дни усилилась, хотя на динамику стоимости акций той же Xilinx слухи о готовности китайских регуляторов согласовать сделку с AMD повлияли положительно.

#amd #аналитика #финансы #акции
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