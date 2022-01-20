Чтобы наверстать упущенное, потребуется не менее десяти лет и отсутствие санкций.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Канал CNBC сегодня поделился соображениями экспертов IDC по поводу положения дел в китайской полупроводниковой отрасли. По мнению вице-президента группы Марио Моралеса (Mario Morales), китайским компаниям ещё долго предстоит догонять мировых лидеров в сфере литографии.

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Источник изображения: Getty Images

Достаточно вспомнить, что TSMC и Samsung уже серийно выпускают 5-нм продукцию, а к концу года у первой из них будут готовы первые серийные 3-нм изделия, чтобы убедиться в справедливости оценки отставания китайских соперников от лидеров сегмента. SMIC, например, приступила к выпуску 14-нм продукции и экспериментирует с 12-нм технологией. На освоение передовой литографии китайские компании могут потратить до десяти лет. Особенно усугубляют их положение американские санкции, пресекающие доступ как к современному оборудованию, так и программному обеспечению для выпуска современной полупроводниковой продукции.

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В случае со SMIC ситуация осложнена тем, что китайские клиенты компании не демонстрируют заинтересованности в использовании передовых для неё техпроцессов. Если они никому в Китае не нужны, то мотивов у SMIC для их освоения становится меньше. Зарубежные же клиенты не торопятся обращаться к SMIC, так как постоянно оглядываются на состояние взаимоотношений КНР и США в политической сфере.