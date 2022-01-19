Издание Financial Times сообщает, что вице-председатель Европейского управления по ценным бумагам и рынкам Эрик Тедеен (Erik Thedeen) выражает глубокую озабоченность ростом майнинговой активности с использованием возобновляемых источников электроэнергии в европейском регионе. Если майнеры и далее будут потреблять энергию из этих источников в таких объёмах, то Европе не суждено будет достичь поставленных целей по переходу к нейтральному углеродному следу.
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По крайней мере, в родной для чиновника Швеции такая проблема уже достигла серьёзных масштабов. Он призывает запретить на законодательном уровне майнинг криптовалют по всей Европе, но сделать исключение для метода добычи криптовалют «proof of stake», который не требует высоких энергозатрат, как в случае с методом «proof of work». Шведские власти уже поднимали данный вопрос в ноябре прошлого года, попутно поставив под сомнение «социальную ценность криптовалютных активов».
Активность майнеров по всему миру уже увеличила их долю в глобальном энергопотреблении до 0,6%, и данный вид активности по своим энергозатратам превосходит энергопотребление всей Норвегии, а для добычи одного биткоина требуется столько электроэнергии, сколько среднему электромобилю хватило бы для преодоления 1,8 млн километров пути.