Среди процессоров с десятью ядрами.

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Южнокорейский энтузиаст safedisk взялся за разгон инженерного образца Intel Core i5-12600KF, и добился в нём неплохих успехов. Жидкий азот и материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex позволили поднять частоту процессора до 6754 МГц с сохранением активности всех десяти (6 + 4) ядер и шестнадцати потоков.

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Источник изображения: HWBot, safedisk

В тесте Geekbench3 Multi Core этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с десятью ядрами.

Источник изображения: HWBot, safedisk

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Тест был пройден с результатом 77 506 баллов. У этого процессора, напомним, только шесть производительных ядер, поддерживающих Hyper-Threading. Экономичные ядра серии E многопоточность не поддерживают, поэтому общее количество одновременно обрабатываемых потоков для этой модели определяется формулой «6 + 6 + 4».