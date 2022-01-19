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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новый рекорд 3DMark Time Spy Extreme установлен комбинацией видеокарты GeForce RTX 3090 и процессора Intel Xeon W-3175X
Жидкий азот применялся только для разгона видеокарты.
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Греческий энтузиаст OGS кратко отчитался о результатах не самого обычного эксперимента, результатом которого стало достижение нового рекорда 3DMark Time Spy Extreme, соответствующего 14 702 баллам. Если видеокарта GeForce GTX 3090 марки GALAX (KFA2) серии Hall of Fame OC Lab Edition может считаться заурядным участником эксперимента, то комбинация материнской платы и центрального процессора не так распространена.

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Источник изображения: HWBot, OGS

Частоты видеокарты при помощи жидкого азота были повышены до 2850/22560 МГц, причём резервуар наполнялся на протяжении трёх часов подряд. Процессор Intel Xeon W-3175X в рамках данного эксперимента довольствовался жидкостным охлаждением, как и материнская плата Asus ROG Dominus Extreme на основе чипсета Intel C621.

Источник изображения: HWBot, OGS

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Частота центрального процессора достигла 5.0 ГГц с сохранением активности всех 28 ядер и 56 потоков. Одну из решающих ролей в разгоне видеокарты авторы эксперимента приписывают резервуару для жидкого азота известной марки K|ngp|n Cooling.

#экстремальный разгон #geforce rtx 3090 #xeon w-3175x #3dmark time spy extreme
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