Собаки Aibo смогут считаться прародителями умных автомобилей марки.

На мероприятии CES 2022 в этом месяце корпорация Sony продемонстрировала уже второй по счёту прототип электромобиля, который по своим пропорциям напоминал кроссовер, а также объявила о создании подразделения Sony Mobility и намерениях более подробно рассмотреть возможность выхода на рынок электромобилей. После изучения истории вопроса сотрудники сайта Nikkei Asian Review берут на себя смелость утверждать, что в новом сегменте рынка Sony будет интересовать преимущественно программная платформа.

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Источник изображения: Sony

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Во-первых, представители Sony не скрывают, что среди всех транспортных средств корпорацию интересуют только те, которые обеспечивают автономное передвижение в большинстве ситуаций, а потому наделены продвинутым программным обеспечением. Во-вторых, продвижением этой инициативы ещё с 2017 года занимаются руководители Sony, имеющие непосредственное отношение к созданию роботов-собак Aibo. Они даже сравнивают машины будущего с передвижными смартфонами, хотя и стесняются этой примитивной аналогии. Такая расстановка приоритетов не исключает возможность разработки силами специалистов Sony различных компонентов транспортных средств, начиная от электроники и заканчивая механическими частями. Просто основной упор будет делаться на разработку программного обеспечения и создание облачной инфраструктуры. Недавно представители Sony подтвердили, что в качестве бизнес-модели на новом для себя рынке компания может избрать подписку на услуги мобильности с регулярным обновлением ПО.