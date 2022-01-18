И предложат более быструю память, как и ожидалось.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Ресурсу VideoCardz продолжает методично консолидировать неофициальную информацию о планах AMD по обновлению семейства видеокарт Radeon RX 6000 с архитектурой RDNA 2. Один из китайских инсайдеров с хорошим «послужным списком» заявил, что существенных обновлений во втором квартале не ожидается, но графические решения на основе чипов Navi 21 и Navi 22 к этому времени обзаведутся дополнительными версиями.

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Источник изображения: VideoCardz

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Речь, как резюмирует второисточник, по всей видимости идёт о переходе на использование более быстрой памяти GDDR6 с частотой 18 ГГц QDR. Переход самих графических процессоров на более прогрессивный техпроцесс типа 6-нм пока никем не подтверждается. Кстати, по собственным каналам нам пока удалось выяснить только то, что AMD действительно может готовить какие-то новые видеокарты, но суть предлагаемых ими изменений пока не ясна.