В тестовом приложении Geekbench.

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Ресурсу VideoCardz удалось найти первое внятное упоминание об уровне быстродействия видеокарты GeForce GT 1010, которая прописалась в драйверах NVIDIA ещё год назад, но до сих пор никак факт своего присутствия в продаже не проявляла. Диковинка, как принято считать, основана на усечённой до 256 ядер CUDA версии графического процессора GP108 поколения Pascal, а также оснащается 2 Гбайт памяти типа GDDR6.

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Источник изображения: VideoCardz

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По результатам тестирования в Geekbench стало ясно, что родственная GeForce GT 1030 примерно на треть быстрее GeForce GT 1010. Возрождение семейства Pascal в лице этой видеокарты стало возможно лишь благодаря беспрецедентному дефициту полупроводниковых компонентов, но даже такой шаг не позволил GeForce GT 1010 получить распространение на рынке.