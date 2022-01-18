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Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA GeForce GT 1030 оказалась на треть быстрее таинственной GeForce GT 1010
В тестовом приложении Geekbench.
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Ресурсу VideoCardz удалось найти первое внятное упоминание об уровне быстродействия видеокарты GeForce GT 1010, которая прописалась в драйверах NVIDIA ещё год назад, но до сих пор никак факт своего присутствия в продаже не проявляла. Диковинка, как принято считать, основана на усечённой до 256 ядер CUDA версии графического процессора GP108 поколения Pascal, а также оснащается 2 Гбайт памяти типа GDDR6.

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Источник изображения: VideoCardz

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По результатам тестирования в Geekbench стало ясно, что родственная GeForce GT 1030 примерно на треть быстрее GeForce GT 1010. Возрождение семейства Pascal в лице этой видеокарты стало возможно лишь благодаря беспрецедентному дефициту полупроводниковых компонентов, но даже такой шаг не позволил GeForce GT 1010 получить распространение на рынке.

#nvidia #видеокарты #pascal #geekbench #geforce gt 1030 #geforce gt 1010
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