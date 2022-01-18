Известно, что выходящие на рынок в этом месяце видеокарты Radeon RX 6500 XT поддерживают только интерфейс PCI Express 4.0 x4, поэтому в материнских платах с поддержкой режима не выше PCI Express 3.0 пропускная способность интерфейса будет ограничена PCI Express 3.0 x4. Ресурс VideoCardz обратил внимание на данную проблему, изучением которой уже занялся канал HardwareUnboxed.
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Поскольку публиковать результаты тестирования Radeon RX 6500 XT обозреватели пока не имеют права, в качестве аналогии были проведены испытания Radeon RX 5500 XT в режиме PCI Express 3.0 x4. Видеокарты с 4 Гбайт памяти от ограничений пропускной способности интерфейса страдают больше, поскольку вынуждены чаще обращаться за данными к системной памяти. В случае с наличием 8 Гбайт памяти проблема не так ярко выражена, но тесты показали, что переход от PCI Express 4.0 x8 к PCI Express 3.0 x4 может снижать производительность видеокарты Radeon RX 5500 XT при разрешении 1080p на десятки процентов, вплоть до полуторакратной разницы.
Остаётся надеяться, как поясняют авторы публикации, что архитектура RDNA 2 и наличие 16 Мбайт памяти Infinity Cache позволят Radeon RX 6500 XT частично нивелировать подобную разницу. Истина будет установлена после публикации обзоров этой видеокарты на этой неделе.