В этом случае интерфейс упрётся в режим PCI Express 3.0 x4.

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Известно, что выходящие на рынок в этом месяце видеокарты Radeon RX 6500 XT поддерживают только интерфейс PCI Express 4.0 x4, поэтому в материнских платах с поддержкой режима не выше PCI Express 3.0 пропускная способность интерфейса будет ограничена PCI Express 3.0 x4. Ресурс VideoCardz обратил внимание на данную проблему, изучением которой уже занялся канал HardwareUnboxed.

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Источник изображения: VideoCardz

Поскольку публиковать результаты тестирования Radeon RX 6500 XT обозреватели пока не имеют права, в качестве аналогии были проведены испытания Radeon RX 5500 XT в режиме PCI Express 3.0 x4. Видеокарты с 4 Гбайт памяти от ограничений пропускной способности интерфейса страдают больше, поскольку вынуждены чаще обращаться за данными к системной памяти. В случае с наличием 8 Гбайт памяти проблема не так ярко выражена, но тесты показали, что переход от PCI Express 4.0 x8 к PCI Express 3.0 x4 может снижать производительность видеокарты Radeon RX 5500 XT при разрешении 1080p на десятки процентов, вплоть до полуторакратной разницы.

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Остаётся надеяться, как поясняют авторы публикации, что архитектура RDNA 2 и наличие 16 Мбайт памяти Infinity Cache позволят Radeon RX 6500 XT частично нивелировать подобную разницу. Истина будет установлена после публикации обзоров этой видеокарты на этой неделе.