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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Сегодня сайт DigiTimes взял на себя функцию просвещения широких кругов общественности в сфере ассортимента графических процессоров китайской разработки. Как выясняется, компания Innosilicon уже в этом году готова получить реальные образцы 5-нм графических процессоров собственной разработки, которые будут поддерживать ускорение графики методом трассировки лучей.

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Источник изображения: DigiTimes

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Понятно, что выпускать эти графические процессоры будет один из подрядчиков, на роль которого могут претендовать TSMC и Samsung. Графический процессор с поэтичным названием Fantasy One был представлен в сентябре 2018 года, и по уровню быстродействия сопоставим с ускорителем Tesla Е4 марки NVIDIA. Кстати, 7-нм графический процессор в арсенале китайских разработчиков тоже есть – его создала компания Biren Technology в октябре прошлого года. Чип BR100 должен производиться по 7-нм технологии компанией TSMC.