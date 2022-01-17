Ресурс VideoCardz взялся нарушить привычное для понедельника безмолвие ссылкой на высказывания одного известного источника, который поведал о намерениях AMD представить обновлённое семейство видеокарт Radeon RX 6000, которое сохранит прежнюю архитектуру RDNA 2, но предложит некие улучшения.
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В числе предполагаемых изменений на первом месте находится повышение частоты работы памяти до 18 ГГц QDR. Подобного режима работы памяти уже удостаивались особые версии Radeon RX 6900 XT, а также представленный недавно Radeon RX 6500 XT. Вполне возможно, что такая лёгкая модернизация позволит продлить жизненный цикл графических решений с архитектурой RDNA 2.