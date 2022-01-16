На квартальной отчётной конференции представители аналитического сообщества попытались выведать у руководства TSMC, как оно оценивает перспективы сотрудничества с Intel, особенно с учётом вероятности переноса передовой литографии с конвейера TSMC обратно на предприятия Intel. Название последней из компаний открыто в обсуждении не фигурировало, процессорный гигант обозначался как «крупный IDM, входящий в десятку важнейших клиентов TSMC».
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Глава TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) пояснил, что компания выстраивает взаимоотношения с клиентами на принципах открытости и честности. Руководство TSMC осознаёт, что у данного клиента (Intel) имеются планы по переносу части заказов на собственные мощности в будущем, поэтому TSMC свои планы по расширению производственных линий выстраивает уже с учётом данной перспективы. В целом, планы по строительству новых предприятий TSMC от конкретного заказчика или продукта не зависят, как резюмировал генеральный директор компании.