Останется у руля так долго, как позволят силы.

Основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang) руководил своим детищем до июня 2018 года, на тот момент ему было 87 лет, поэтому не стоит удивляться поднятому на недавней квартальной отчётной конференции вопросу о предельном возрасте пребывания в должности действующих руководителей тайваньской компании. Представители TSMC дали понять, что очень ценят своих руководителей, им будет позволено оставаться на посту так долго, как они сочтут возможным.

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Источник изображения: TSMC

Заметим, что недавно некоторые эксперты усомнились в способности Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) довести все предусмотренные им преобразования в корпорации Intel, поскольку через пять лет ему пора будет отправляться на заслуженный отдых. Очевидно, что подобные опасения можно было бы распространить и на деятельность руководства TSMC, но теперь становится ясно, что возраст не станет критерием смены состава управленцев ведущего контрактного производителя чипов в мире.

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Японские СМИ попутно отмечают, что в прошлом году TSMC наняла примерно 8000 специалистов, и в этом привлечёт столько же. Это довольно высокий темп расширения штата, который сейчас насчитывает около 60 тысяч человек. Сами представители TSMC на отчётном мероприятии пояснили, что в ближайшее время упор будет делаться на поиск специалистов за рубежом, ведь у компании реализуются два проекта по строительству предприятий за пределами Тайваня – в США и Японии. Соответственно, персонал для них будет подбираться преимущественно на местах.