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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Эксперты Mizuho Securities выделили среди ценных бумаг полупроводникового сектора акции Micron и Western Digital Corporation, поскольку сочли, что ожидаемое снижение цен на микросхемы памяти не будет серьёзным, и спрос на данную продукцию будет обеспечивать обе компании хорошей выручкой на протяжении этого года.

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Источник изображения: AMD

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Компанию AMD специалисты Mizuho Securities тоже относят к числу фаворитов на фондовом рынке этого года. Влияние пандемии на мировую экономику должно будет ослабнуть, а спрос на продукцию компании останется на высоком уровне. Выход процессоров EPYC нового поколения, который запланирован AMD на текущий год, позволит ей привлечь больше средств на серверном направлении.