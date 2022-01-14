По мере расширения семейства процессоров Ryzen компания AMD отдалялась от нижних ценовых сегментов, но в условиях ограниченности производственных мощностей это было объяснимо – выгоднее продавать более дорогие модели, которые тоже пользуются отменным спросом. Как отмечает ресурс VideoCardz со ссылкой на китайские источники, теперь у AMD созрел план насыщения бюджетного сегмента рынка недорогими и относительно современными процессорами при помощи семейства Renoir-X.
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Предполагается, что это будут гибридные процессоры с архитектурой Zen 2 в исполнении Socket AM4, у которых встроенная графическая подсистема не будет работать. Частоты трёх упоминаемых китайскими источниками моделей Renoir-X будут в большинстве случаев совпадать с частотами полноценных процессоров Renoir. Поддержку процессоров Renoir-X обеспечат и материнские платы на базе чипсета AMD A320, так что при сборке платформы можно будет сэкономить и на этом направлении.