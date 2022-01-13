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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Квартальный отчёт TSMC обнажил интересные структурные изменения по составу выручки компании. По сравнению с четвёртым кварталом 2020 года, определяемая компонентами для смартфонов доля выручки сократилась с 51 до 44%. При этом доля выручки от реализации компонентов для сегмента высокопроизводительных вычислений выросла с 31 до 37%.

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Источник изображения: TSMC

В годовом выражении выручка в сегменте смартфонов увеличилась на скромные 8%, тогда как сегмент HPC дал внушительный прирост на 34%. Правда, по динамике впереди всех оказался автомобильный сегмент, который увеличил профильную выручку TSMC сразу на 51%, но в структуре выручки доля этого направления выросла с 3 до 4%. Потребительская электроника сократила свою долю с 4 до 3%.

Источник изображения: TSMC

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К сегменту высокопроизводительных решений традиционно относятся центральные и графические процессоры, а также специализированные ускорители. Обычно они выпускаются с использованием передовых техпроцессов. Доля последних в структуре выручки TSMC тоже выросла с 41 до 50%, поэтому всё закономерно.