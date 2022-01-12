Как доказывает очередная публикация на одноимённом сайте, Игорь слаб настолько, что не смог удержаться от соблазна поведать о некоторой специфике установки процессоров AMD в разъём Socket AM5 и монтаж существующих систем охлаждения на новые материнские платы. Напомним, что процессоры Ryzen в исполнении Socket AM5 появятся не ранее второго полугодия, предложат 5-нм техпроцесс и архитектуру Zen 4, а также поддержку DDR5 и PCI Express 5.0.
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По данным немецкого источника, система крепления кулеров для Socket AM5 будет усовершенствована по сравнению с идеологически схожим разъёмом LGA 1700 компании Intel. Укрепляющая пластина с оборотной стороны печатной платы будет удерживаться не только шпильками, к которым крепится с лицевой стороны сам радиатор, но и дополнительными четырьмя винтами, соединяющими пластину с процессорным разъёмом и материнской платой.
Штатные втулки с внутренней резьбой, которыми будет оснащаться разъём Socket AM5, позволят устанавливать процессорные охладители массой до 500 г. Всё, что весит больше, потребует демонтажа штатных втулок и крепления кулера непосредственно через отверстия в материнской плате к пластине, расположенной с оборотной стороны. Многие модели кулеров под Socket AM4, обладающие массой из указанного диапазона, для обеспечения совместимости нужно будет оснастить адаптированными укрепляющими пластинами. Во-вторых, снятие штатной укрепляющей пластины с материнских плат, оснащённых разъёмом Socket AM5, может не приветствоваться производителями плат с точки зрения сохранения гарантии. Словом, к утверждению AMD о совместимости старых кулеров с новыми платами нужно относиться с осторожностью.