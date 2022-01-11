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Новости Hardware Алексей Сычёв
DDR5-8384: второе место в разгоне памяти для двухканального режима
Платформа Intel Alder Lake продолжает расширять горизонты разгона памяти.
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Дебют платформы Intel Alder Lake открыл энтузиастам доступ к разгону памяти типа DDR5 в настольном сегменте, и соответствующие эксперименты не прекращаются и по сей день. Тайваньский оверклокер CHIANG-CHENG-TAO на этой неделе занял четвёртое место в общем зачёте с режимом DDR5-8384 и значениями таймингов 50-120-120-120-127-2.

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Источник изображения: HWBot, CHIANG-CHENG-TAO

В эксперименте участвовали материнская плата MSI MEG Z690 UNIFY-X и центральный процессор Intel Core i9-12900K в виде инженерного образца, охлаждаемого жидким азотом. Пара модулей DDR5 марки TeamGroup смогла работать в двухканальном режиме DDR5-8384, что заслуживает определённого восхищения.

Источник изображения: HWBot, CHIANG-CHENG-TAO

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Как известно, в экстремальном разгоне памяти справедлив принцип «баба с возу – кобыле легче». Чем меньше микросхем памяти работает в системе, тем выше достигаемая ими предельная частота. Большинство рекордов по частоте памяти достигнуто с использованием единственного модуля памяти и одноканального режима. Достижение автора сегодняшнего эксперимента не является уникальным, поскольку на втором месте в общем зачёте красуется результат DDR5-8670, тоже полученный для двухканального режима. Таким образом, на второе место среди двухканальных комплектов текущее достижение может смело претендовать. Модули памяти тоже охлаждались жидким азотом, как видно по иллюстрации.

#экстремальный разгон #ddr5 #alder lake-s #lga 1700 #разгон памяти
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