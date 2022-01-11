И это не кажется явным достижением с учётом баланса характеристик и перехода на 6-нм техпроцесс.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Графический процессор AMD Navi 24 привлёк к себе немало внимания, поскольку стал первым 6-нм изделием компании в данном сегменте рынка. По информации основателя ресурса SemiAccurate, который ссылается на комментарии представителей AMD, площадь кристалла этого графического процессора не превышает 107 кв.мм, а потому предыдущие предположения о площади в районе 141 кв.мм можно считать ошибочными.

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Источник изображения: AMD

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Другое дело, что с учётом жертв вроде урезанного блока декодирования видео и ограниченного режимом x4 интерфейса PCI Express 4.0, способность разместить 5,4 млрд транзисторов на площади 107 кв.мм уже не кажется явным достижением. Действительно, в удельных показателях плотность размещения транзисторов выше и у Navi 22, и у Navi 21, хотя оба выпускаются по более «грубому» 7-нм техпроцессу. По сути, Navi 24 в этом отношении лишь немного выигрывает у Navi 23, который выпускается по всё той же 7-нм технологии.