А Китай в этом не заинтересован точно.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Воодушевившись успехом в переговорах с TSMC по строительству первого предприятия этой компании на территории Японии, власти последней из стран, по словам Reuters, призывают коллег с Тайваня к углублению торговых и экономических связей.

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Источник изображения: TSMC

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Японские власти рассчитывают на стабилизацию цепочек поставок полупроводниковой продукции в это непростое для многих отраслей время. Автомобильная промышленность, хорошо развитая в Японии, от дефицита чипов страдала в меньшей мере только благодаря сформировавшейся традиции вынуждать поставщиков хранить многомесячный аварийный запас комплектующих. Дополнительные выгоды сулит потенциальное присоединение Тайваня к соглашению CPTPP о создании зоны свободной торговли в Тихоокеанском регионе, поскольку Япония в эту зону уже входит.