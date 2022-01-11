Во-первых, купить Arm ей предложила SoftBank, и это не было собственной инициативой компании.

К началу мая британские власти должны завершить вторую фазу рассмотрения сделки NVIDIA с Arm, и в декабре первая из компаний уже подготовила 29-страничный документ, который содержит комментарии по основным пунктам возражений британских регуляторов.

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Источник изображения: NVIDIA

Прежде всего, NVIDIA пояснила, что в действительности инициатором покупки Arm она первоначально не выступала, а к ней с подобным предложением обратилась японская корпорация SoftBank, которой сейчас принадлежат активы британского разработчика. Значительная часть комментариев NVIDIA посвящена обсуждению конкуренции с Intel и AMD, и компания призывает британских регуляторов не преуменьшать конкурентоспособность их разработок, но при этом и не преувеличивать влияние Arm на рынок. В серверном сегменте, например, процессоры с архитектурой Arm занимают не более пяти процентов, а ослабление позиций Intel в этой сфере в последние годы происходило под натиском AMD, но никак не Arm.

Не считает NVIDIA удачной и идею о возвращении Arm на публичный фондовый рынок. По мнению представителей как NVIDIA, так и Arm, выход на IPO не обеспечил бы британского разработчика теми финансовыми ресурсами, которых бы хватило для успешного развития компании. Arm бы в этом случае пришлось на чём-то экономить, что неизбежно бы привело к ухудшению рыночного положения компании. В конце концов, раз она однажды уже покинула публичный фондовый рынок, причины для этого были весомыми, и они никуда не исчезли, по большому счёту.

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Отдельное беспокойство NVIDIA вызывает намерение Intel лицензировать свои процессорные архитектуры, объявленное новым генеральным директором Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger). Искусственные ограничения конкуренции со стороны NVIDIA, которых боятся регуляторы после поглощения Arm, тоже не имеют особого смысла, поскольку все текущие разработки начнут приносить выручку лишь через несколько лет, а вкладывать деньги в то, от чего в будущем собираешься отказаться, не имеет особого смысла. Чем больше клиентов Arm смогут пользоваться нынешними разработками компании, тем больше материальной выгоды сможет получать NVIDIA в случае заключения сделки.