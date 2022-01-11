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Новости Hardware Алексей Сычёв
Новый финансовый директор для Intel нашёлся в Micron Technology
И уже проведёт январскую квартальную конференцию.
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По информации компаний и новостных агентств, квартальный отчёт корпорация Intel в конце этого месяца будет встречать уже с новым финансовым директором, поскольку на этот пост с 17 января будет назначен Дэвид Цинснер (Davis Zinsner), ранее занимавший аналогичную должность в компании Micron Technology. Предшественник, Джордж Дэвис (George Davis), в мае текущего года должен уйти на заслуженный отдых, поэтому до своей отставки он будет консультировать Цинснера по вопросам финансового управления Intel.

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Источник изображения: Vanderbilt Business

Исполнительный вице-президент и руководитель группы клиентских вычислительных устройств Грегори Брайант (Gregory Bryant), который с энтузиазмом рассказывал на CES 2022 о новых мобильных процессорах Intel, собирается покинуть компанию, а потому на его место будет назначена Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), которая до сих пор курировала вопросы связей с клиентами, выручки, продаж и маркетинга.

Источник изображения: Twitter

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Кто возьмёт на себя нынешние функции Мишель, компания не уточняет. Сторонние эксперты полагают, что руководить клиентским бизнесом она будет в связи с необходимостью усилить продвижение продукции Intel на рынке и укрепить взаимоотношения с партнёрами компании. Непосредственно Грегори Брайант собирается возглавить другую компанию, поэтому вряд ли можно говорить о том, что его уход вызван разочарованием руководства в результатах деятельности этого исполнительного вице-президента.

#intel #финансы #micron
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