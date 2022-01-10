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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Инвестиционные фонды ценят в NVIDIA её доминирующее положение на рынке
И востребованность профильной продукции на пороге перехода в метавселенную.
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Роботизированные системы биржевой торговли давно готовы спорить в эффективности принимаемых решений и их беспристрастности с бывалыми участниками торгов, и южнокорейская Qraft активно использует алгоритмы искусственного интеллекта для выбора объектов для инвестирования средств на бирже. Один из принадлежащих компании биржевых фондов недавно увеличил долю акций NVIDIA в структуре своих активов до 8,1%.

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Источник изображения: Pixabay

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По мнению руководителя Qraft Ги Сок О (Geeseok Oh), роботизированная инвестиционная система не только успешно вкладывается в акции Tesla, но и видит перспективу с ценных бумагах NVIDIA. Последняя занимает почти доминирующее положение на рынке графических процессоров, как поясняет представитель Qraft, а именно они будут востребованы при переходе к дополненной реальности и метавселенной. Не иначе, красноречие основателя NVIDIA благотворно действует и на искусственный интеллект.

#nvidia #аналитика #финансы #метавселенная #дополненная реальность
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Кеша
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Evgeniy Som
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