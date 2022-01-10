В ноябре на территории США был похищен грузовик с видеокартами семейства GeForce RTX 30 марки EVGA, и компания сразу объявила, что эти графические платы будут лишены гарантии. Теперь ресурс VideoCardz со ссылкой на вьетнамские источники сообщает, что местные магазины выставили часть похищенных видеокарт на продажу.
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О том, что дело здесь нечисто, докладывают уже добросовестные приобретатели, которых не смутила сокращённая до одного месяца гарантия, импорт по серой схеме и более низкая цена предлагаемых видеокарт. Пара GeForce RTX 3080 Ti, купленная одним из вьетнамских энтузиастов, оказалась как раз из числа похищенных осенью в США. Теперь покупатель по закону должен вернуть эти видеокарты производителю.