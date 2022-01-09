Пока только для американских клиентов компании.

С весны прошлого года компания Tesla регулярно повышала цены на собственные электромобили, собираемые в США, объясняя это увеличением затрат на логистику и закупку комплектующих, которые оставались в дефиците. Как отмечает Reuters со ссылкой на новый твит Илона Маска (Elon Musk), с 17 января компания Tesla повысит цены на доступ к программному комплексу FSD, который автоматизирует многие функции управления электромобилем, хотя и не является полноценным автопилотом в существующей версии. Изменение коснётся только клиентов на территории США.

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Источник изображения: Tesla

В 2020 году доступ к FSD уже дорожал с $8000 до $10 000, теперь стоимость повышается ещё на $2000. Как правило, всё необходимое для работы комплекса аппаратное обеспечение на борту электромобилей Tesla уже есть, но компания программным образом блокирует доступ к нему для тех, кто не оплатил соответствующую опцию. Активировать её можно как при покупке машины, так и на любом этапе её дальнейшей эксплуатации.

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Будет повышена и абонентская плата за доступ к FSD по подписке. Услуга удобна для тех, кто эксплуатирует находящиеся в лизинге электромобили Tesla, ведь машины им не принадлежат и возвращаются лизинговой компании после истечения срока действия договора. Пользователю в этом случае нет резона оплачивать доступ к FSD, а вот помесячная оплата в данной ситуации более справедлива. Кроме того, подписка на FSD позволяет сомневающимся пользователям поближе познакомиться с комплексом, который они впоследствии могут оплатить полностью для постоянного применения.