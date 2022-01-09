Это почти в полторы тысячи раз больше медианного заработка сотрудника Apple.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Увлекательнейшее занятие – подсчёт денег в чужом кармане, может разнообразить даже такой скучный период, как утро воскресенья. По информации Reuters, в прошлом году компенсационный пакет генерального директора Apple Тим Кука (Tim Cook) вырос в шесть с половиной раз по сравнению с 2020 годом, преимущественно за счёт опциона на покупку акций общей стоимостью $82,3 млн.

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Источник изображения: Reuters

Базовая зарплата главы Apple в прошлом году осталась прежней – около $3 млн в год. Премии за достижение плановых показателей составили $12 млн, около $1,4 млн было выплачено в качестве компенсаций расходов на авиаперелёты, страховку и прочие нужды. В совокупности, в 2020 году Кук получил не более $14,8 млн, но в 2021 году он впервые получил вознаграждение в форме акций, чья рыночная стоимость по итогам периода достигла $82,3 млн.

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Если медианный доход сотрудника Apple в 2020 году был лишь в 256 раз меньше годового дохода главы компании, то в 2021 году разница увеличилась до 1447 раз. В своём интервью изданию Fortune в 2015 году Тим Кук заявлял, что собирается жертвовать свои доходы на благотворительные нужды.