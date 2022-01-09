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Новости Hardware Алексей Сычёв
Некоторые владельцы готовы использовать электромобили Tesla для майнинга
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Ресурс CNBC взял на себя не очень тривиальную задачу проанализировать опыт владельцев электромобилей, которые использовали их для добычи криптовалют. Естественно, впечатления участников подобных экспериментов сильно зависели от того, насколько далеко они были готовы зайти в модификации электромобиля для майнинга.

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Источник изображения: CNBC

Аппаратные ресурсы бортового компьютера Tesla в базовом варианте могут годиться для добычи криптовалют с умеренной финансовой отдачей, и пользователей обычно привлекает идея использования запасённого в тяговой батарее электричества для питания полноценных криптовалютных ферм. Некоторые из владельцев не ограничиваются подключением инвертора к розетке в салоне электромобиля, они вмешиваются в проводку и подключают фермы на базе настольных видеокарт к тяговой батарее напрямую. Их логика проста – если уж тяговый электродвигатель обладает мощностью в несколько киловатт, то и с питанием криптовалютной фермы штатная батарея легко справится. Нужно лишь позаботиться об адекватном охлаждении фермы, поскольку её приходится размещать в багажнике электромобиля.

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Некоторые электромобили Tesla в США до сих по имеют право бесплатно заряжаться в фирменной сети, поэтому затраты на электроэнергию исключаются из «уравнения», которое пытаются решить майнеры-электромобилисты. Один из экспериментаторов утверждает, что на пике курсовой стоимости «эфира» ему удавалось зарабатывать с помощью своей Tesla Model 3 до $400-800 в месяц. Около четырёх часов в сутки он использовал электромобиль по прямому назначению, а в остальное время машина зарабатывала деньги майнингом. Когда электромобили Tesla смогут автономно работать в такси, появится ещё один способ получения дохода в свободное время, как утверждает автовладелец. Впрочем, многие участники экспериментов с майнингом на Tesla заявляют, что нарушение гарантии и затраты на оборудование для майнинга себя с экономической точки зрения не оправдывают.

#майнинг #tesla #криптовалюты #электромобили #электромобили tesla
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