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Новости Hardware Алексей Сычёв
За автопилот Volvo придётся платить ежемесячно, компания надеется получать существенную выручку от ПО
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Электрические кроссоверы Volvo XC90, которые будут поставляться на рынок США со следующего года, изначально будут оснащаться комбинацией из лидара Luminar, пяти радаров, восьми камер и 16 ультразвуковых датчиков, но предложить клиентам услуги комплекса ассистентов Ride Pilot шведская марка будет готова сперва только на территории Калифорнии, и то лишь некоторое время спустя после появления на улицах штата достаточного количества данных машин для сбора картографической информации.

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Как поясняет Reuters со ссылкой на представителей Volvo Cars, для автовладельцев автопилот будет доступен только по подписке, подразумевающей ежемесячные платежи. Со временем компания хотела бы получать существенную часть выручки именно от реализации программного обеспечения и сопутствующих услуг.

Источник изображения: Reuters

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Volvo не одинока в своём стремлении, но ранее подобные заявления приходилось слышать преимущественно от представителей NVIDIA или Tesla, которые видят основания для смены бизнес-модели реализации транспортных средств. Машина будет функционально эволюционировать на протяжении цикла эксплуатации, но за её совершенствование владелец должен будет постоянно платить.

#автомобили #автопилот #volvo
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