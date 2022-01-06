Ещё один иждивенец на шее бедного автомобилиста.

Электрические кроссоверы Volvo XC90, которые будут поставляться на рынок США со следующего года, изначально будут оснащаться комбинацией из лидара Luminar, пяти радаров, восьми камер и 16 ультразвуковых датчиков, но предложить клиентам услуги комплекса ассистентов Ride Pilot шведская марка будет готова сперва только на территории Калифорнии, и то лишь некоторое время спустя после появления на улицах штата достаточного количества данных машин для сбора картографической информации.

реклама

Как поясняет Reuters со ссылкой на представителей Volvo Cars, для автовладельцев автопилот будет доступен только по подписке, подразумевающей ежемесячные платежи. Со временем компания хотела бы получать существенную часть выручки именно от реализации программного обеспечения и сопутствующих услуг.

Источник изображения: Reuters

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Volvo не одинока в своём стремлении, но ранее подобные заявления приходилось слышать преимущественно от представителей NVIDIA или Tesla, которые видят основания для смены бизнес-модели реализации транспортных средств. Машина будет функционально эволюционировать на протяжении цикла эксплуатации, но за её совершенствование владелец должен будет постоянно платить.