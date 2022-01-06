И всё же, у многих возникнет желание отправить его в таксопарк на подработку.

Заочное присутствие General Motors на выставке CES 2022 свелось главным образом к премьере электрического пикапа Chevrolet Silverado EV, который выйдет на рынок летом следующего года и разделит платформу Ultium не только с пикапом Hummer EV, но и премиальными кроссоверами Cadillac и Honda.

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Источник изображения: General Motors

Между тем, некогда крупнейший автопроизводитель США, лишь в прошлом году уступивший этот титул Toyota из-за дефицита чипов, сделал ещё ряд важных заявлений. Во-первых, к середине десятилетия GM надеется вывести на рынок полностью автоматическое транспортное средство для частного использования. Как правило, все подобные инициативы до сих пор сосредотачивались вокруг создания разного рода роботизированных маршруток и такси, поэтому GM на их фоне старается выделиться, отдавая приоритет частному владению робомобилем. К слову, автоматическое транспортное средство GM будет использовать компоненты Qualcomm Snapdragon Ride. Всё «железо» для автопилота будет занимать объём, не превышающий размеров двух ноутбуков – если, конечно, не считать многочисленные датчики и камеры.

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Во-вторых, в следующем году на американский рынок выйдут кроссоверы Chevrolet Equinox EV и Blazer EV, тоже использующие электротягу. Подробностей об их технических характеристиках пока нет.