По крайней мере, со стороны этой компании.

Как поясняет Bloomberg, прогнозы финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) о победе над дефицитом графических процессоров в следующем полугодии некоторые участники рынка могли признать слишком оптимистичными.

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Источник изображения: Bloomberg

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По крайней мере, генеральный директор GlobalFoundries Том Колфилд (Tom Caulfield) убеждён, что в последующие два года вряд ли найдётся момент, позволяющий говорить об отсутствии проблем с поставками чипов. В 2022 году, по мнению представителя этого контрактного производителя, облегчения не наступит. Понять заявления главы этой компании просто, ведь она обеспечена заказами как раз на пару лет вперёд, а новые производственные мощности введёт в строй не в этом году, а позднее. Компания AMD продолжит получать от GlobalFoundries свои 14-нм и 12-нм компоненты до 2025 года.