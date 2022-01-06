И в два раза быстрее Turing.

Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на конференции J.P. Morgan поведала о масштабах распространения графических решений семейства GeForce RTX, обеспечивающих ускорение трассировки лучей на аппаратном уровне. Как уже упоминалось до этого, среди всех эксплуатируемых видеокарт NVIDIA их доля успела вырасти до 25%. По мнению Колетт Кресс, в ближайшие два года эта доля продолжит активно расти.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

В прошлом году с февраля по ноябрь включительно выручка NVIDIA в игровом сегменте непрерывно росла, не только за счёт увеличения средних цен реализации, но и за счёт увеличения количества поставляемых графических процессоров. В прошлом году компании удавалось непрерывно наращивать поставляемых каждый квартал чипов, и во второй половине текущего года, как уже отмечалось, она рассчитывает победить дефицит. Как только состояние рынка приблизится к насыщению, по словам финансового директора NVIDIA, цены на видеокарты нормализуются.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Носители архитектуры Ampere стали для NVIDIA самыми успешными графическими решениями для игр. По крайней мере, они распространяются по рынку в два раза быстрее Turing и в три раза быстрее Pascal. Это также позволяет руководству NVIDIA надеяться, что в ближайшие пару лет доля изделий серии GeForce RTX продолжит увеличиваться.