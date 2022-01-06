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Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA объяснила, в чём Ampere в три раза быстрее Pascal
И в два раза быстрее Turing.
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Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на конференции J.P. Morgan поведала о масштабах распространения графических решений семейства GeForce RTX, обеспечивающих ускорение трассировки лучей на аппаратном уровне. Как уже упоминалось до этого, среди всех эксплуатируемых видеокарт NVIDIA их доля успела вырасти до 25%. По мнению Колетт Кресс, в ближайшие два года эта доля продолжит активно расти.

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Источник изображения: NVIDIA

В прошлом году с февраля по ноябрь включительно выручка NVIDIA в игровом сегменте непрерывно росла, не только за счёт увеличения средних цен реализации, но и за счёт увеличения количества поставляемых графических процессоров. В прошлом году компании удавалось непрерывно наращивать поставляемых каждый квартал чипов, и во второй половине текущего года, как уже отмечалось, она рассчитывает победить дефицит. Как только состояние рынка приблизится к насыщению, по словам финансового директора NVIDIA, цены на видеокарты нормализуются.

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Носители архитектуры Ampere стали для NVIDIA самыми успешными графическими решениями для игр. По крайней мере, они распространяются по рынку в два раза быстрее Turing и в три раза быстрее Pascal. Это также позволяет руководству NVIDIA надеяться, что в ближайшие пару лет доля изделий серии GeForce RTX продолжит увеличиваться.

#nvidia #видеокарты #pascal #turing #ampere #geforce rtx
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